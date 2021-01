Verenigingen en wedstrijdorganisaties kijken uit naar ‘normaal’ 2021

Hindernisrestauratie

Geen indoor marathon op 16 en 17 januari in Hellendoorn, maar de Helderse Voerluu zitten niet bij de pakken neer. Er wordt geklust om van kunststof vaten hindernismateriaal te maken en de bouw/restauratie van de brughindernis is begonnen. Het vizier is gericht op het outdoor seizoen met de Heuvelrit op 30 mei en vervolgens de samengestelde menwedstrijd op 12 en 13 juni.

De Heldere Voerluu werken aan een brug

Rittenkalender onder voorbehoud

Ook de Hoofdstad aanspanning uit Amsterdam kijkt vooruit. Ondanks de coronacrisis die nog niet ten einde is, heeft het bestuur een rittenagenda gemaakt voor dit jaar. Want ze hopen dat hun leden elkaar snel weer kunnen ontmoeten op een van de evenementen. De agenda is natuurlijk onder voorbehoud, maar zodra het kan, start ook deze club weer. Bij hun evenementen staat de Amsterdamse gezelligheid voorop, maar ook de veiligheid en uitstraling van de (authentieke) aanspanningen is belangrijk.

Op naar een nieuwe wedstrijd

Het enthousiasme van alle clubs, ook degenen die evenementen moesten afgelasten, is aanstekelijk. Vol goede moed gaan ze op naar een volgende wedstrijd of een aangepast evenement.

De Kroonmenners in IJsselmuiden werden gedurende het indoorseizoen geteisterd door de ene na de andere afgelasting. Op 20 februari staat hun indoormarathon in de planning. De organisatie heeft alles in het werk gesteld om deze conform alle RIVM richtlijnen te laten verlopen. Menners kunnen die dag 2 parcoursen rijden.

Menvereniging De Voornruiters uit Utrecht hoopt na de geslaagde vaardigheidswedstrijd begin oktober, het geluk te hebben dat op 23 januari hun geplande indoor dressuurwedstrijd door kan gaan, desnoods als meetmoment. Er zijn al 60 starts aangemeld.

De Rijnruiters bereiden een minimarathon voor op 6 en 7 maart in de grote buitenbaan van de Zilfia’s Hoeve in Houten. Deze wedstrijd vormt tevens het Districtskampioenschap van West. Het evenement zal niet vergelijkbaar zijn met de jaarlijkse indoor in januari, maar kan zo coronaproof in de buitenlucht weer wat sportieve actie brengen. Overigens hoopt District West dat de geplande dressuur- en vaardigheidskampioenschappen bij Stal de Ronde in Zwartewaal ook gewoon door kunnen gaan.

Het zal er om spannen of na de geslaagde vaardigheidswedstrijd er 23 januari dressuur gereden kan worden in Utrecht

Reserveweekend

Menvereniging Waal en Linge denkt na over de invulling van de samengestelde menwedstrijd op de Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd. De club zet in op een prachtige wedstrijd op 16 en 17 juli. Maar voor het geval er tegen die tijd nog beperkende maatregelen zijn, hebben ze een extra wedstrijdweekend gepland als de deelnemersaantallen gespreid moeten worden: 23 en 24 juli. De plannen zijn inmiddels besproken met grondeigenaar Baron Frans van Verschuer die met de bouwploeg en het bestuur in een video de menners toespreekt.

Nog meer plannenmakers?

Ben jij met je vereniging of wedstrijdorganisatie ook plannen aan het maken of evenementen aan het voorbereiden? Laat het ons weten via [email protected].

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.