Verkiezing FEI rijdersvertegenwoordiger: vandaag laatste kans om te stemmen!

De rijdersvertegenwoordiger maakt deel uit van de FEI Driving Committee, waar belangrijke beslissingen worden genomen over alles wat zich in de internationale menwereld afspeelt. De Athlete Representative is tegelijkertijd lid van de FEI Athletes Committee die gevormd wordt door vertegenwoordigers van alle FEI disciplines.

Heb je al eerder gestemd? Dan ben je al geregistreerd en heb je een e-mail ontvangen van de FEI met een directe link naar de stempagina en kun je vandaag nog stemmen op Mareike of Vilmos.

Heb je nog niet eerder gestemd? Registreer je dan snel op deze pagina zodat jij vandaag nog kunt stemmen op Mareike of Vilmos.

De rijdersvertegenwoordiger wordt op 12 oktober bekend gemaakt.

Klik hier voor het bericht over Mareike Harm.

Klik hier voor het bericht over Vilmos Jámbor.