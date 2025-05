Verkoop tribunetickets WK Tweespannen Beekbergen van start

De tribune is overdekt en voorzien van comfortabele stoelen, zodat je vijf dagen lang in alle gemak kunt genieten van het WK Tweespannen en de levendige Country Fair – ongeacht het weer.

Early bird

Tot en met 20 mei geldt het early bird tarief van €95, waarmee je alle dagen toegang hebt. Daarna kost een tribunekaart €105. De tribunekaarten zijn inclusief en exclusief parkeerkaarten te bestellen. Een losse parkeerkaart bestellen voor een specifieke dag kan ook.

Woensdag 20 augustus begint het WK met de veterinaire keuring van de paarden en aan het eind van de dag in de openingsceremonie. Donderdag en vrijdag worden de dressuurproeven gereden en is er aan het eind van de dag een feestavond. Zaterdag is de marathon en zondag na de vaardigheid is de nieuwe Wereldkampioen bekend. Na afloop van de vaardigheid is er nog een showprogramma met Tuigpaarden, voordat de prijsuitreiking van het WK plaatsvindt.

