Vernieuwingen en verbeteringen in Saumur

Er is een nieuwe hindernis gebouwd, genaamd ‘Le Moulin’ oftewel de molen. De hindernis is gemaakt van hout en bestaat uit driehoeken en rechthoeken met in het midden een molenrad.

Het A-traject is vervangen door een warm-up sectie die gepland is voor de tribune van de renbaan.

Voor wat betreft de ontvangst van de menners en hun teams heeft de organisatie verbeteringen doorgevoerd op het gebied van het sanitair.

