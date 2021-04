Verschillende evenementen afgelast of verplaatst

Mendurance Barchem

De mendurance van 2 mei gaat niet door. Mendurance rijders kijken nu uit naar de volgende datum op de kalender: 30 mei in Hoog Soeren. Je kunt de ontwikkelingen volgen op de website van Mendurance Nederland

SWM Rijssen

Menvereniging Achter ’n Bos verplaatst de samengestelde menwedstrijd van mei naar augustus. Het wordt een tweedaagse op vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus. De wedstrijd is dan tevens Districtskampioenschap voor de menners uit Mendistrict Oost.

Pinksterrit Valkenswaard

De koetsentocht in de omgeving van Valkenswaard op eerste Pinksterdag (23 mei) kan, net als vorig jaar, niet doorgaan. Als de coronamaatregelen het toelaten wil Hippische Vereniging St. Servatius uit Borkel & Schaft in het najaar een koetsentocht organiseren. Ze hebben nu zondag 26 september in de agenda staan.