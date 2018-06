Verslag Menforum 19 juni 2018

Welzijn en toezicht op het deelnemersterrein en stalling

Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent, dat we een grote verantwoordelijkheid hebben om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Tijdens meerdaagse samengestelde wedstrijden mennen komt het aspect stalling hierbij ook om de hoek kijken. Het menforum heeft een protocol opgesteld met de voorwaarden voor stalling op of aan de wagen. In de Gids voor Goede praktijken (kijk hier) staat een aantal richtlijnen vermeld waar stalling aan moet voldoen, deze zijn ook van toepassing voor stalling en boxen tijdens wedstrijden.

Opleidingen

Er is uitvoerig gesproken over de nieuwe opzet van de instructeursopleiding, die onlangs ook in het ledenmagazine Paard&Sport belicht is. Het menforum is hier enthousiast over.

Ook is er gesproken over opleidingen en bijscholingen voor officials. Zo staat er een opleiding voor nieuwe juryleden vaardigheid en (mini)marathon op de rol (klik hier om in te schrijven) voor de winter 2019 en in die periode zullen er ook bijscholingen zijn voor o.a. parcoursbouwers en juryleden dressuur.

Reglementswijzigingen

Het menforum heeft een werkgroep samengesteld die het komende jaar aan de slag gaan met de voorstellen voor reglementswijzigingen.

Dispensatie voor gemotoriseerd verkennen

Het menforum heeft besloten dat er vanaf 1 april 2019 niet meer gemotoriseerd verkend mag worden. De dispensaties die hiervoor verstrekt zijn worden omgezet in het elektrisch verkennen. Reden hiervoor is dat er veelal in natuurgebieden gereden wordt en dat de verouderde brommertjes hier voor stank- en geluidsoverlast zorgen.

Rekenkamer SWM

De rekenkamer heeft begin dit jaar laten weten na dit seizoen te gaan stoppen. Het menforum hecht er aan om met hen in gesprek te gaan om te kijken of er afspraken voor de toekomst te maken zijn. Binnenkort vindt er een gesprek plaats om te kijken naar de mogelijkheden in de toekomst.

Volgende vergadering

De volgende vergadering van het menforum vindt plaats op 19 september. Tijdens deze vergadering zullen o.a. de pilot toezichthouder voorterrein, een leeftijdsgericht sportaanbod en reglementswijzigingen de belangrijke onderwerpen zijn.

Over het menforum

Heb je ideeën en wil je een bijdrage leveren aan de mensport in Nederland? Kijk voor meer informatie op de site van het desbetreffende mendistrict of neem contact op met het forumlid van je district. Kijk hier voor contactgegevens van alle leden van het menforum.

Bron: KNHS