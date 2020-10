Drie wedstrijden op de kalender in Panningen

De outdoorwedstrijden dressuur en vaardigheid vinden plaats op 8 en 29 november. Op beide dagen is het mogelijk om twee dressuurproeven te rijden in een 30 x 60 meter ring. De SWM rijders kunnen hun dressuurproef rijden in een 40 x 80 (100) meter ring.

Ook de vaardigheid mag twee keer gereden worden. Het inschrijfgeld is 12,50 per proef.

De indoor minimarathon wordt georganiseerd op 9 en 10 januari.

Inschrijven kan via MijnKNHS, impulsrijders door een mail te sturen.

Klik hier voor meer informatie over de eerste wedstrijd en het email-adres

Carlo Vermeulen

