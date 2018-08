Beekbergen 2018: Vierde NK-overwinning voor Koos de Ronde

In de vaardigheidsproef van vandaag wist alleen Peter de Ronde de lei schoon te houden bij de vierspannen, hetgeen hem de bronzen NK-plak opleverde. De top drie van het klassement na de marathon lieten allen een balletje rollen, waardoor Chester Weber de overwinning in de internationale wedstrijd mocht opeisen. Christoph Sandmann werd tweede voor Koos de Ronde, die met de derde plaats wel een vierde nationale titel op zijn conto mocht bijschrijven.

Goed gevoel

De Ronde was tevreden over zijn kampioenschap: “Ik wilde deze wedstrijd ook als voorbereiding op Tryon gebruiken. In de dressuur kunnen er nog wel wat dingetjes beter, maar 44 punten is een goede score. De marathon loopt het hele jaar al goed, maar met mijn vaardigheid in Aken was ik niet blij. Maar dat liep vandaag eigenlijk wel heel goed, dat ene balletje was niet nodig geweest, maar ik heb zelf een heel goed gevoel aan deze wedstrijd overgehouden.”

Koos en Peter de Ronde stonden al twee keer eerder met elkaar op het NK-podium. In 2003 (Tilburg) en 2015 (Beekbergen) was het zilver voor Koos en het brons voor Peter, nu mocht Koos een trede hoger staan en stond Mark Weusthof in het klassement tussen beide broers in.

Mark Weusthof won precies 10 jaar terug zijn laatste eremetaal op een NK. “Dan werd het toch wel weer een keer tijd”, grapt Weusthof. “Maar ik ben er blij mee. Het was wel jammer dat ik gisteren vast zat in de laatste hindernis en dat balletje vandaag had ook niet gehoeven. Voor het kampioenschap had het geen verschil gemaakt, maar in de internationale wedstrijd had ik dan die Zweed kunnen pakken.”

Alles lukt bij Antonie ter Harmsel

De regerend wereldkampioen Martin Hölle won voor het tweede jaar op rij de internationale tweespanrubriek in Beekbergen. De Hongaar die vanaf de dressuur al aan de leiding ging, gaf die positie niet meer uit handen, ook al incasseerde hij nog wel zes strafpunten in de vaardigheid.

Antonie ter Harmsel reed een heel sterke vaardigheid waarin hij foutloos bleef en tweede werd achter Tristan Verheijen. Ter Harmsel passeerde daardoor Claudio Fumagalli in het eindklassement en eindigde knap op de tweede plaats in het grote deelnemersveld. De 28-jarige menner blikt dan ook tevreden terug op zijn wedstrijd: “Alles wat ik graag wilde is gelukt. Dit was de derde wedstrijd met een nieuwe opstelling en dat begint allemaal goed uit te pakken. In de vaardigheid liet ik het altijd een beetje liggen en ook dat begint nu goed te komen.” Ook in de marathon liep het lekker. “Door de droogte was de marathon vrij pittig, maar ik heb nu echt veel vermogen met dit span, dus ik kon goed meekomen.”

Op de feiten vooruitlopen doet Ter Harmsel niet, maar het vizier gaat al een beetje richting 2019. In september rijdt hij nog één wedstrijd in Drebkau, de locatie waar volgend jaar het WK voor tweespannen plaatsvindt. “Ik wil toch eens gaan kijken hoe het terrein en de omgeving is, als voorbereiding op volgend jaar”, besluit Ter Harmsel.

Goede voorbereiding op WK

Francisca den Elzen wist vandaag de vaardigheid zonder fouten af te leggen en won daarmee de kleine rubriek van de paramenners. Een goede voorbereiding van de menster uit Drouwenerveen op het WK Paramennen dat op 29 augustus begint in het Limburgse Kronenberg.

