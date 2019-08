Viernheim 2019: Zesde nationale titel voor Dieter Lauterbach

Het zilver ging naar Jovanca Marie Kessler met FST Enfado, die na de dressuur en de marathon nog aan de leiding ging. Claudia Lauterbach won na een foutloze vaardigheidsproef met FST Velten het brons.

De Duits kampioen van 2018 Philipp Faißt kon zijn titel in Viernheim niet verdedigen aangezien zijn paard Ann in Time in 2018 met pensioen is gegaan.

