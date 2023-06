Vierspannen stelen de show tijdens CHIO Rotterdam

Missie geslaagd

Al vormden de vierspanrijders tijden CHIO Rotterdam een showrubriek, de strijd was er niet minder om. Zes vierspanrijders uit de wereldbeker top-10 kwamen op uitnodiging met hun wereldbekerspan aan de start en maakten er een waar feestje van. In het fraai ontworpen parcours van de hand van nationaal parcoursbouwer Piet de Ronde vonden alle deelnemers onder aanmoediging van een fanatiek publiek hun weg. De Amerikaan Chester Weber beet het spits af en reed netjes en foutloos naar de finish, de Belgen Glenn Geerts en Dries Degrieck reden een versnelling hoger, maar wisten niet verder te komen dan plek 4 en 5. Koos de Ronde plaatste zich als eerste voor de winning round, nipt voor Degrieck. Boyd Exell en Bram Chardon mochten zich ook voor de winning round opmaken. De Ronde reed nogmaals een strakke foutloze ronde, Chardon zag wat balletjes rollen en moest deze keer genoegen nemen met brons. Boyd Exell was sneller dan Koos de Ronde, maar tikte een blok aan in de hindernis wat hem 4 kostbare strafseconden kostte en zag met nog géén seconde verschil de winst aan zijn neus voorbij gaan.

‘Het is natuurlijk super om in het Kralingse Bos te rijden en dat een organisatie ons de kans geeft. We hebben denk ik alle zes laten zien hoe mooi onze sport is. Als er dan een enthousiast publiek is, dan is onze missie geslaagd’, aldus winnaar Koos de Ronde die samen met zijn familie en vrienden ook de organisatie van de avond voor zijn rekening nam.

Mooie generale

De showrubriek in Rotterdam was bovendien een mooie generale voor het CHIO Aken, waar Bram Chardon, Boyd Exell en Chester Weber het op zaterdagavond 1 juli in de gecombineerde Eventing-, Jumping en vierspan wedstrijd in het hoofdstadion opnemen tegen Benjamin Aillaud, Michael Brauchle en Jérôme Voutaz.

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor het fotoalbum.

