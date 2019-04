Vierspanspektakel Extreme Driving nu ook in Windsor

In navolging van Aken voegt Windsor nu ook een indoor-outdoor vierspanrubriek toe aan haar programma

Zes top-vierspanrijders, te weten Boyd Exell, Bram Chardon, IJsbrand Chardon, Koos de Ronde, Glenn Geerts en Daniel Naprous nemen het zondagmiddag tegen elkaar op in deze extra rubriek volgens Wereldbeker format. Na de eerste manche komt de top drie nogmaals in actie voor de tweede omloop. Dit belooft een prachtige aanvulling te worden op het programma in Windsor, waar de vierspanrijders vanaf donderdag al deelnemen in de landenwedstrijd. De tweespan paarden en vierspan pony’s komen aan de start in de driesterren-wedstrijd.

De parcoursbouw van de Extreme Driving rubriek is in handen van level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs, die ook de marathon van Windsor bouwt en bovendien al jaren actief is als indoor Wereldbeker parcoursbouwer in onder andere Londen Olympia en Genève.

De zes vierspanrijders mogen speciaal voor deze rubriek vier extra paarden meebrengen. In totaal is er een prijzenpot van £10.000 te verdelen onder de zes menners.

Klik hier voor alle informatie over de Royal Windsor Horse Show.

