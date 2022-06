Vierspantop aan de start tijdens CHIO Rotterdam

Initiatiefnemer Koos de Ronde rijdt zelf mee en gaat de strijd aan met wereldkampioen Boyd Exell en wereldbekerwinnaar Bram Chardon, de Amerikaan Chester Weber, de Belgische vierspanrijder Glenn Geerts en Peter de Ronde.

In de prachtige piste in het Kralingse Bos wordt een parcours uitgezet dat de deelnemers zo snel mogelijk af moeten leggen én zonder dat er balletjes van de kegels vallen. De beslissing wie de wedstrijd wint wordt bepaald in een winning round door de drie beste vierspanrijders.

De wedstrijd staat om 20.00 uur gepland en is live te volgen via internet.

