Vilmos Jámbor is de nieuwe FEI rijdersvertegenwoordiger

De rijdersvertegenwoordiger maakt deel uit van de FEI Driving Committee, waar belangrijke beslissingen worden genomen over alles wat zich in de internationale menwereld afspeelt. De Athlete Representative is tegelijkertijd lid van de FEI Athletes Committee die gevormd wordt door vertegenwoordigers van alle FEI disciplines.

Vilmos Jámbor, die vandaag zijn 46ste verjaardag viert, is enorm blij dat hij van nu af aan de belangen van de rijders binnen de FEI mag vertegenwoordigen.‘Ik heb maar één belang, en dat is dat van rijders én paarden,’ vat hij zijn drijfveren samen. ‘Ik denk namelijk dat de stem van de paardensporter nu onvoldoende meeweegt in het proces van besluitvorming. Het gaat mij erom dat àlle mendisciplines goed vertegenwoordigd worden en alle niveaus, van beginners tot topsporters.’

Samenstelling FEI Driving Committee

Károly Fugli (HUN) – voorzitter 2015 – 2019

Joaquin Medina (ESP) – lid 2014 – 2018 (aftredend*)

Anne-Marie Turbe (FRA) – lid 2015 – 2019

Boyd Exell (AUS) – lid 2016 – 2020

Richard Papens (BEL) – lid 2017 – 2021

Vilmos Jámbor (HUN) – lid 2018 – 2022

*) Joaquin Medina is aftredend. De kandidaten om hem te vervangen zijn:

Mr Andrew Counsell (GBR)

Mr Miguel Angel Gutiérrez Camarillo (ESP)

Mr Jeroen Houterman (NED)

Mr Friedrich Otto-Erley (GER)

Mr Hillar Talts (EST)

Mr Chester Weber (USA)

Dit wordt tijdens de FEI Bureau Meeting op 17 november bekend gemaakt.