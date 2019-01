Vinkega: ‘It Giet Oan’

Maar liefst 61 deelnemers waren naar de manege de Zuidstroom gekomen om een mooie wedstrijd te rijden. Deze minimarathon was één van de wedstrijden van de Noordercup, de indoorcompetitie van Mendistrict Noord.

Jeugdrubrieken

Bij de jeugd werd gereden in twee rubrieken, enkelspan- en tweespan pony. Bij de tweespannen reed Lisanne Timmers twee mooie manches en behaalde daarmee de eerste prijs. In de enkelspanrubriek zaten de jeugdmenners elkaar op de hielen. Reno ten Hoeve hield een nipte voorsprong op de nummer twee en ging er met de eerste prijs vandoor.

Dicht bij elkaar

Aan het einde van de dag werden de finales verreden van de rubrieken enkelspan pony, enkelspan paard en tweespan pony. In elke rubriek werd er vol voor gereden en was het flink spannend. De tijden zaten heel dicht bij elkaar. Bij de enkelspannen (zowel bij de paarden als bij de pony’s) was het verschil tussen de nummers één en twee zelfs minder dan een seconde. Bij de tweespannen pony’s zaten de nummers één tot en met drie binnen twee seconden van elkaar.

De volgende deelnemers wonnen hun rubriek: Anieke Dekker (enkelspan pony), Paul Versluis (enkelspan paard) en Ties Tolner (tweespan pony).

Noordercup

Voor de Noordercup staan er nog twee wedstrijden op de agenda, de wedstrijd in Franeker (3 februari) en de finale in Burgum op 23 februari.

Met dank aan Trijntje Lamein voor verslag en foto

Frans Zeinstra met Cash