Volle startlijst bij geslaagd SWM Heeten

In februari is de organisatie begonnen met het verwijderen van de oude waterbak en een grotere waterbak met verplaatsbare elementen te plaatsen.

Voor de veertig stallen in de binnenbak tijdens de wedstrijd was veel belangstelling.

Op zaterdag ging de wedstrijd van start met de 110 ingeschreven deelnemers. De dressuurbanen lagen er goed bij en waren rondom mooi gedecoreerd met planten. Parcoursbouwer Jeroen Maas en de bouwploeg van de vereniging hadden een aantal goed rijdbare hindernissen opgezet waaronder de vaardigheid. De menners hadden fijn gereden.

Doordat het zaterdag de gehele dag regende heeft de organisatie een deel van het B-traject moeten verplaatsen.

Op zondag zat het weer gelukkig mee en kon onder een lekker zonnetje de marathon verreden worden. De hindernissen waren ruim en paardvriendelijk opgezet wat veel positieve reacties gaf. Ook de nieuwe waterhindernis viel in de smaak, waarin Paul Versluis de snelste tijd van 22,98 seconden neerzette.

Het gehele weekend zijn er verschillende fotograven geweest, waaronder Jan Schrijver en Ilse Schottink van ‘Schottink Fotografie’.

Het was een zeer geslaagd weekend met veel positieve reacties.

Indoorseizoen

Voor het komend indoorseizoen staan er een aantal dressuur en vaardigheid – wedstrijden gepland en op 25 februari de indoor minimarathon. De samengestelde menwedstrijd van 2023 is gepland op 23 en 24 september.

Klik hier voor alle uitslagen