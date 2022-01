Voorbereidingen EK Jeugd 2022 van start

Informatie avond

28 januari organiseert het begeleidingsteam vanaf 19.00 uur een online informatieavond voor jonge menners en hun team. Menners met de leeftijd van 12 t/m 25 jaar, die de ambitie hebben om Nederland in 2022 te vertegenwoordigen op het EK in Hongarije, worden uitgenodigd om de informatieavond bij te wonen.

Het begeleidingsteam geeft dan uitleg over het aankomende seizoen en biedt de mogelijkheid voor de jeugdmenners om vragen stellen.

Leeftijdscategorieën

Het EK kent de volgende leeftijdscategorieën:

Children: 12 t/m 14 jaar. Je mag meedoen in het jaar dat je 12 wordt. Dus ook als de menner tijdens het EK nog 11 jaar is. In deze leeftijdscategorie is de grootste vraag naar enthousiastelingen.

Junioren: 14 t/m 18 jaar.

(U25) Young Drivers: 16 t/m 25 jaar. In het jaar dat je 26 wordt mag je niet meer meedoen.

Aanmelden

In het weekend van 26 februari vind de eerste scoutingsdag plaats. Daar ontmoet het begeleidingsteam de nieuwe en bekende aanspanningen.

Aanmelden voor de informatie avond doe je door je op te geven via de mail: [email protected]

Let op! Meld je op tijd aan.