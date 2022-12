Voorbereidingen indoormarathon Deil van start

Zaterdag 25 februari is de baan vrij voor de menners, die zich kunnen selecteren voor de finale ’s avonds. Toegang en parkeren is uiteraard gratis, evenals de Betuwse gezelligheid! Het beloofd een volle dag te worden, dus schrijf je snel in!

Op vrijdagavond wordt de rubriek ‘Onder het Zadel’ verreden. Menvereniging Waal en Linge wil het succes van de vorige keer met 36 deelnemers graag evenaren. In het parcours staan wederom twee springhindernissen (dit keer op de diagonaal, zodat ze makkelijker genomen kunnen worden). Daarnaast is er ook een alternatief voor degenen die liever niet springen.

Klik hier voor meer informatie