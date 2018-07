Voorbereidingen Paardenspektakel Beekbergen in volle gang

Van 9 tot en met 12 augustus staat Beekbergen in het teken van internationale mensport. Twee- en vierspanmenners uit de hele wereld strijden om de prijzen en bovendien wordt de volledige top van de vierspannen verwacht vanwege het Nederlands Kampioenschap. Met het Wereldkampioenschap voor vierspannen in het vizier, dat begin september in het Amerikaanse Tryon plaatsvindt, is Beekbergen ook daarvoor een belangrijke graadmeter.

Parcoursbouwer Gabor Fintha uit Hongarije, die vorig jaar ook het parcours voor het WK voor tweespannen bouwde, levert deze editie weer het ontwerp van de marathon en de vaardigheidsproef en is vorige maand in Beekbergen geweest om samen met Jim Greveling een aantal vernieuwingen te ontwerpen in de marathonhindernissen.

Zonder vrijwilligers geen wedstrijd: afgelopen week hebben Mieke van Tergouw en Marie de Ronde, tijdens een gezellige avond met barbecue, tekst en uitleg gegeven over het programma en alle nevenactiviteiten, waarbij zij de tips en aandachtspunten inventariseerden van de vrijwilligers. Ook zij kijken uit naar de wedstrijd!

