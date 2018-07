Voorbereidingen SWM Beesd in volle gang

De afgelopen weken hebben de vele vrijwilligers alle hindernissen weer in orde gemaakt. Met groot materieel is er een compleet nieuwe hindernis gebouwd op de plaats waar voorheen een hindernis van het WK vierspannen in 2008 lag. De nieuwe, door parcoursbouwer Arjan Kleinjan getekende hindernis, biedt zeer veel mogelijkheden waaronder een waterpartij, hoogteverschillen en maar liefst veertig verschillende doorgangen.

Veel menners hebben al ingeschreven, maar er is nog ruimte voor diegenen die nog aan dit mooie evenement willen deelnemen. Ook is het mogelijk om alleen in te schrijven voor dressuur en vaardigheid.

