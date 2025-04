Voorgestelde reglementswijzigingen FEI gepubliceerd

Het FEI Driving Forum in Exloo werd afgelopen weekend gehouden. Daar werden belangrijke voorstellen besproken met betrekking tot aanvullingen op het reglement, officials, jonge paarden, dressuur, marathon, kegels en kampioenschap formats. FEI Driving en Para Driving Directeur Manuel Bandeira de Mello presenteerde een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die werden besproken.

Enkele voorstellen

* Eén van de voorstellen is het toestaan van CAI formats zoals Extreme Driving, Top Score, and Head-to-Head competitions. Daarnaast werd voorgesteld om de dressuurproef van de Jonge Menpaarden aan te passen en er zijn aanpassingen voorgesteld om deelname aan wedstrijden voor Jonge Menpaarden te stimuleren.

* Daarnaast is er voorgesteld dat de rol van Technical Delegates (TD’s), niet meer nodig is tijdens CAI1*, CAI2* en CAI3* wedstrijden. De voorzitter van de jury zal de taken overnemen en TD’s zouden dan nog wel nodig zijn op World Cup kwalificatiewedstrijden, CAIO’s, EK’s en WK’s.

* Het Driving Forum 2025 stelde voor om het huidige bloksysteem voor dressuurlotingen bij kampioenschappen en CAIO’s te vervangen door een willekeurige, fysieke loting. Tijdens de discussies ging het ook over de frequentie van de updates van de dressuurproeven, met een voorkeur voor een zesjarige cyclus en de mogelijkheid tot het verkorten van de proeven. Hiervoor is verdere analyse nodig. De grootte van de ring werd ook besproken. Er werd voorgesteld om een 80x40m ring in te zetten voor vierspan paarden, maar de aanwezigen van het Driving Forum gaven de voorkeur aan het behouden van de 100x40m arena, met een nieuwe proef als alternatief.

* Voor de marathon werd voorgesteld om sectie A en de Controlled Warm-Up te schrappen, hoewel sectie A behouden kan blijven als er geen geschikte ring is voor een warm-up. Het aantal hindernissen voor H1/P1 klassen zou kunnen worden teruggebracht naar zeven en aanpassingen van de strafseconden werden besproken.

* Verder werden de problemen van de stabiliteit van kegels op zandoppervlakken besproken, Er werd een oplossing voorgesteld met plastic blokken aan de onderkant van de kegels. Hiermee zou voorkomen worden dat de kegels opschuiven door opstuwend zand, maar dat de bal daadwerkelijk valt als de kegel geraakt wordt. Testen tijdens de FEI cursussen in Deurne toonden veelbelovende resultaten, maar verder onderzoek tijdens 2*-evenementen werd aanbevolen.

In het verslag van de FEI vind je alle besproken mogelijke wijzigingen