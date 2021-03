Voorjaarsmarathon Udenhout dit jaar als oefenmarathon in september

Door de onzekere tijd waarin we momenteel verkeren was er nog geen definitieve datum vastgesteld voor de Voorjaarsmarathon. Omdat de organisatie graag een oefenwedstrijd wil organiseren voor de menners, is besloten om de Voorjaarsmarathon te verplaatsen naar 5 september. Dit maakt de kans dat wedstrijden zijn toegestaan een stuk aannemelijker.

