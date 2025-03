Voorjaarsrit in Afferden op 13 april

In het mooie gebied van de Maasduinen en omstreken zijn twee routes gemaakt van 18 en 11 kilometer, die met elkaar te verbinden zijn en waarbij je de start nogmaals passeert en eventueel een sanitaire stop kan maken. Er wordt gereden via de bewegwijzering van het nieuwe netwerksysteem van het Routeburo.

Het startpunt is vanaf de wei van de familie Lomme in Afferden.

Je kunt individueel rijden maar ook in kleine groepjes van drie of vier personen. Kinderen onder de 16 mogen ook meerijden, maar dan wel onder begeleiding van een volwassene.

Meer informatie

Het secretariaat is vanaf 09.00 uur bemand en je kunt vanaf 10.00 uur starten. De onkosten zijn 7,50 euro en voor kinderen tot en met twaalf jaar 5 euro. Je krijgt koffie en thee met een traktatie en een kop tomatensoep na afloop van de rit.

Inschrijven is mogelijk tot 6 april via het inschrijfformulier op de website.

