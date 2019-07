Voorverkoop gestart Boerendag Driezum-Wâlterswâld

Met ruim vijftig standhouders vermaakt jong en oud zich op de Boerenmarkt, maar er is meer: een bungee trampoline, een veld vol trekkers en oldtimers, de jaarlijkse vee- en geitenkeuring, de show van het ‘Heavy Horses Showteam’ en ook de demo vrijheidsdressuur van Famke Dijkstra wil je niet missen! Van hapjes en drankjes tot de muziek: alles is tot in de puntjes geregeld voor de allerkleinsten tot de ‘oldtimers’ onder ons.

Stalen zenuwen bij de Boerenboelgoed - veiling

Tijdens de Boerendag vindt ook de traditionele Boerenboelgoed plaats. Een prachtig schouwspel voor de fanatieke deelnemers en toeschouwers, waarbij antieke spullen en schatten uit grootmoeders tijd onder de hamer komen. Pronkstukjes die tijdens een spectaculaire bieding naar de liefhebber gaan en waar stalen zenuwen en lef zeker van pas komen.

Ook de jaarlijkse Rundveekeuring van Noord-Friesland, de provinciale Geitenkeuring van Fryslân en de keuring van PKV Frysia worden gehouden tijdens de Boerendag. Kenners en liefhebbers komen van heinde en verre om de kampioenen te bewonderen.

Schoonheid en spektakel tijdens de Paardenkrachtenshow

De Paardenkrachtenshow heeft dit jaar een prachtig programma met een ‘kampioenenbal’, startend met een waar defilé van alle winnaars die de Paardenmarathon ooit op hun naam schreven. Sommige namen zullen mooie herinneringen van lang geleden oproepen en anderen staan nog op het netvlies gebrand.

Klik hier voor meer informatie over de Paardendagen Driezum – Wâlterswâld

Klik hier om online toegangskaarten te bestellen