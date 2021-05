Voorverkoop Olympia London deze week van start

Een exclusieve voorverkoop van tickets voor bezoekers van de show in 2019 (in 2020 was de show geannuleerd wegens corona) start op woensdag 19 mei, 48 uur eerder dan de officiële verkoop op vrijdag 21 mei.

Voor dit jaar is de grootste indoorshow op het gebied van de drie FEI wereldbekerwedstrijden (springen, dressuur en mennen) verplaatst naar het evenementencomplex ExCel London vanwege verbouwingen aan de Olympia hallen. ExCel London biedt plaats aan 90.000 bezoekers. Behalve de competities en shows kunnen de bezoekers weer terecht in de ‘shopping village’ voor allerhande koopjes, souvenirs en kerstcadeaus.

De FEI wereldbekerwedstrijd Indoor Mennen start op vrijdag met de warming-up en op zaterdag is de grote finale.

