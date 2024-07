Vraagprogramma WK Vierspannen Szilvásvárad bekend

Er is helaas nog niets bekend over de ticketverkoop. Zodra de organisatie daar meer te weten over geeft informeren we de Hoefnet-lezers hierover.

Klik hier voor het goedgekeurde vraagprogramma

Jury

Programma

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.