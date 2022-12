Vrije hindernistrainingen in Kronenberg

Zaterdag 7 januari, zaterdag 4 februari en zaterdag 4 maart kunnen aanspanningen van alle klassen gebruik maken van de twee prachtige hindernissen met verharde bodem én van de waterbak in Kronenberg. De hindernissen zijn niet beletterd, waardoor de training naar eigen wens in te vullen is. Deelnemers kunnen een hindernis dus zo vaak rijden als ze zelf willen. Er is geen startvolgorde, maar je dient uiteraard wel rekening te houden met andere aanwezigen.

Het gebruik van helm en bodyprotector is verplicht. Stuur voor meer informatie en de kosten een e-mail.

Klik hier voor meer informatie