Warm welkom voor mensportfans op WK tweespannen Limburg 2021

Bezoekers zijn alle wedstrijddagen van harte welkom om te genieten van mensport van het allerhoogste niveau. Naast de wedstrijd is er een Foodplein met streekproducten, diverse stands, een ondernemerscongres, een programma voor ouderen en scholen én een Wereldkampioenschap Bixie voor de allerkleinsten, dus voor ieder wat wils.

Er zijn meer dan voldoende zitplaatsen aanwezig zodat voldaan wordt aan de COVID-19 richtlijnen. Om toegang te krijgen tot het WK word je naast een geldig toegangsbewijs gecontroleerd op de Corona check app.

In verband met de coronamaatregelen is de fancamping helaas komen te vervallen.

De uitslagen zijn live te volgen via mediapartner Hoefnet en de website van het WK. Via deze websites en hun social mediakanalen word je steeds op de hoogte gehouden van het actuele nieuws en foto’s. Er is geen live video stream van het WK Limburg 2021.

Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via www.limburg2021.nl of aan de kassa.