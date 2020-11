Wat gebeurt er met de Wereldbeker vierspannen?

Als het seizoen bestaat uit:

4 wedstrijden: het beste resultaat van elke menner telt mee voor kwalificatie voor de finale.

2 of 3 wedstrijden: het beste resultaat van elke menner telt mee voor kwalificatie voor de finale.

1 wedstrijd: alleen de top 6 van het seizoen 2019/2020 gaat naar de finale en deze overgebleven wedstrijd wordt gebruikt voor deze 6 deelnemers.

Alleen de finale: de top 6 van het seizoen 2019/2020 mag deelnemen.

Als de finale wordt geannuleerd: wordt het seizoen geannuleerd.

Ex-aequo?

Indien er ex-aequo standen ontstaan, worden de FEI Driving World Cup reglementen toegepast. Indien dit niet toereikend is, is de stand van de FEI Driving World Cup Ranking 2019 doorslaggevend, ofwel door de plaats op de ranking of de best behaalde classificaties.

Als er alleen een finale overblijft, kan een alternatieve oplossing besproken worden met de organisatie van de finale (Bordeaux) waarbij de top 10 menners die deelnamen aan het seizoen 2019/2020 kunnen deelnemen. De FEI kan ook nog aan de organisatie voorstellen om alleen de kosten voor de top 6 te vergoeden en de overige 4 op eigen kosten te laten deelnemen en niet in het finaleklassement te laten opnemen.

