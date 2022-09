WK vierspannen Pratoni del Vivaro: Boyd Exell aan de leiding na dressuur

“Ik hou van mennen. Die score is slechts de kers op de taart. Mijn paard rechtsvoor is Checkmate en hij was vandaag het paradepaardje. Hij stond achterin in Normandië en Tryon en nu dus in het voorspan. Celviro stond linksvoor. Hij is stabiel en weet elke keer te presteren. Hero is nieuw. Hij stond achter in het span en is een echte marathon specialist”, legt Boyd Exell uit.

“Ik heb een mooie voorsprong gecreëerd met de dressuur, maar de wedstrijd bestaat natuurlijk uit drie onderdelen. Er kunnen dus nog genoeg dingen mis gaan! In Aken ging het fout in de marathon en dan is een voorsprong van vijf punten niet genoeg. Zondagmiddag is de wedstrijd pas voorbij. Dan weten we meer.”

Boyd Exell

knieoperatie

Zoltán Lázár, die in 2004 de gouden medaille won, maakte een goede comeback. Hij stuurde zijn paarden met de score van 44.85 strafpunten naar de 6e plaats.

“Ik ben aan het herstellen van een knieoperatie, dus dit is pas de derde wedstrijd die ik dit jaar rijdt. Mijn paarden zijn geweldig. Een van hen maakte vandaag een klein foutje, maar er zijn nog twee onderdelen te gaan. Hij had vandaag even de tijd nodig om te wennen aan de entourage van zo’n wedstrijd. In mijn team heb ik twee Nederlands gefokte paarden, een Duits gefokt en één paard dat gefokt is op mijn eigen Lázár Farm in de buurt van Boedapest. Ik fok springpaarden en dit is de enige die ik heb gefokt voor de mensport”, vertelt Zoltán Lázár.

Van rijden naar mennen

Mareike Harm reed vandaag naar de tweede plaats met 38,85 strafpunten. Daarmee bracht ze, samen met de score van 49,18 van Michael Brauchle, het Duitse team naar de eerste plaats.

“Ik ben erg blij! Er lag behoorlijk wat druk op mijn schouders omdat ik de dressuurscore voor het team moest rijden, maar dat hebben we gedaan! Het is totaal anders dan dat je individueel rijdt, er is veel meer druk nu”, zegt Mareike Harm.

“Ik begon met paardrijden. Mijn moeder reed ook maar toen ze problemen kreeg met haar rug, ging ze mennen. Op een dag nam ik de leidsels van haar over en toen begon ik met een enkelspan pony. Toen ik begon bij de vierspan paarden zei iedereen dat dat als vrouw niet realistisch is. Het zou te zwaar zijn en te moeilijk in de marathon. De marathon is inderdaad zwaarder omdat mannen nu eenmaal sterker zijn, maar ik kan een goede dressuur en een goede vaardigheid rijden. Ik probeer niet teveel punten te verliezen in de marathon”, eindigt ze.

Mareike Harm

Duitsland aan de leiding

De Duitsers staan met 1.2 punt verschil op goud, en houden Nederland daarmee op afstand. Regerend Europees en Wereldbeker kampioen Bram Chardon (NED) behaalde een score van 46,25 in de dressuur. Dat was misschien een minder goede score dan dat hij had gehoopt, maar samen met de score van vader IJsbrand Chardon staat Nederland op de tweede plaats in de tussenstand.

Door de score van Boyd Exell en van Tor Van Den Berge staat Australië op de derde plaats.

Top 4

Chester Weber scoorde gisteren 41.52 strafpunten, dat niet aan zijn verwachtingen voldeed. Toch was het goed genoeg voor de derde plaats in de tussenstand, waarmee hij een goede uitgangspositie heeft voor de marathon morgen. Anna Sandmann staat momenteen vierde met haar score van 42,52 strafpunten.

