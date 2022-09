WK vierspannen Pratoni Del Vivaro: Exell nog steeds aan de leiding, Brauchle wint marathon

Door zijn snelle marathon staat Brauchle nu op 6,04 strafpunten afstand van Boyd Exell. Duitsland werd door de resultaten van Koos de Ronde (tweede) en IJsbrand Chardon (vierde) naar de zilveren plaats verwezen. Nederland staat aan kop en de Belgen maken momenteel het podium compleet.

Geen verrassing

De rijders waren niet verrast dat Brauchle er vandaag met de overwinning vandoor ging. “Michael is heel snel. Zijn paarden zijn vlug, zijn sterk, hebben een goed uithoudingsvermogen en hij kan technisch goed rijden. Daarnaast heeft hij veel lef en hij wil net als ik zo snel mogelijk zijn! Ik probeerde hem bij te houden, maar dat is uiteindelijk nét niet gelukt. Toch ben ik erg blij”, aldus Koos de Ronde.

De Ronde klom met zijn tweede plaats in de marathon naar de vijfde plaats in het individuele klassement, achter de Amerikaan Chester Weber. IJsbrand Chardon staat momenteel op brons en Bram moet door een bal in hindernis drie, vier en vijf genoegen nemen met de achtste plaats in het tussenklassement.

Koos de Ronde

Fysiek

De marathon was enorm fysiek. Brauchle koos voor langere lijnen in plaats van de korte opties, waardoor hij het grondtempo hoog konden houden zonder veel risico’s te nemen. Dat wierp zijn vruchten af.

“Dit jaar won ik de marathon van Windsor en Valkenswaard. Dat deed me goed. Ik ben nog jong en mijn paarden vechten voor én met me. Ik ben altijd blij als mijn paarden plezier hebben in marathon, en dat hadden ze vandaag zeker!”, zei hij nadat hij over de finish kwam.

“Djamilo – we noemen hem Jamie, staat rechtsvoor. Hij is een briljant marathonpaard. Hij kent zijn werk en dat doet hij al vier jaar. Ik heb hem al vanaf jongs af aan en inmiddels zijn we al vele jaren een goed team”, zei Brauchle, die meerdere WK-medailles heeft gewonnen maar het goud nog niet in handen kreeg.

De Oostenrijker Daniel Schneiders eindigde vandaag als derde.

Michael Brauchle

Cones

Toen Brauchle vanavond gevraagd werd of hij dacht dat hij Boyd Exell van de eerste plaats zou kunnen stoten aarzelde hij niet.“Ja!” zei hij met een vastberaden blik. “We hebben afgelopen weekend een goede vaardigheid training gehad, dus we gaan er helemaal voor! Mijn paarden zijn geweldig en ik ga nu naar stal om ze te bedanken voor alles wat ze voor me doen.”

Morgen lijkt dus een spannende slotdag te worden. Jószef Dobrovitz Jr. gaat morgen als eerste van start in de vaardigheid om 12:30 uur.

Bekijk hier de uitslagen en de startlijsten voor morgen