Webinar identificatie en registratie (I&R) voor ondernemers

Per 21 april wordt het identificeren en registreren (I&R) van paarden verplicht wat gevolgen heeft voor hippische ondernemers. Alle paarden in Nederland, of zij nu thuis, op een weiland, manege, trainings-, (op)fok- of een pensionstal staan, moeten worden geregistreerd.

Omdat deze nieuwe verplichting vragen oproept bij ondernemers en paardenhouders organiseert de FNRS een webinar waarin mr. drs. H. Lommers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en prof. dr. M.M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan van de faculteit diergeneeskunde universiteit Utrecht uitleg geven over het hoe en waarom en dit in de praktijk voor ondernemers gaat werken.

Vooraf en tijdens de chat gelegenheid tot vragen stellen

Vooraf via e-mail en tijdens het webinar in de chat kunnen er vragen ingestuurd worden, deze worden zo veel mogelijk tijdens het webinar behandeld. Vragen die niet tijdens het webinar kunnen worden beantwoord worden later teruggekoppeld.

Het webinar is gratis bij te wonen, een lidmaatschap bij de FNRS is niet nodig, maar is niet bedoeld voor particuliere paardeneigenaren.

Klik hier voor het gehele persbericht en de wijze van aanmelden

Eerder verschenen berichten over de nieuwe I&R regels voor paardenhouderij:

12 oktober: Strengere I&R paardenhouderij per 21 april

04 november: Definitie ‘paardenhouderij’ bij I&R nader uitgelegd

Bron: FNRS