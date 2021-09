Website WK vierspannen Pratoni del Vivaro 2022 gelanceerd

Van 21 tot en met 25 september is het Ranieri Campello Equestrian Centre in Pratoni del Vivaro gastheer van deze twee Wereldkampioenschappen van formaat. Pratoni del Vivaro was al eerder gastheer van internationale menkampioenschappen. In 1998 vond het WK vierspannen er plaats als onderdeel van de Wereldruiterspelen en in 2006 en 2010 streden de enkelspanrijders in Pratoni om de wereldtitel.

Deze week brachten Show Director Birgit Rosenberg, Discipline Manager Fritz Otto-Erley, parcoursbouwer Josef Middendorf en FEI technisch afgevaardigde Jeroen Houterman een bezoek aan Pratoni, waarbij zij gastvrij werden ontvangen en rondgeleid door leden van het organisatiecomité. Meer hierover volgt later.

Klik hier voor de website.

