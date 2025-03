Wederom men activiteiten tijdens Passie voor Paard en Pony

“We vinden het natuurlijk heel belangrijk dat er op een evenement als Passie voor Paard en Pony, ook aandacht is voor de mensport. Op recreatie en sportief niveau. Het is daardoor mogelijk om één van de vier onderdelen te doen of meerderen. Daarnaast mag je ook gewoon op het terrein komen rijden met je span! Voor ieder wat wils dus”, laat Penningmeester Ger Smedts van Menvereniging Peel en Maas aan Hoefnet weten.

Aanmelden

Passie voor Paard en Pony wordt al vele jaren georganiseerd. Er zijn springwedstrijden, dressuurwedstrijden, voltige, een Bixie wedstrijd en de internationale Welsh Passion Show. “Het is de bedoeling dat alle soorten van paardensport vertegenwoordigd zijn. Onze men onderdelen zijn open voor iedereen, dus NIET alleen voor leden van Peel en Maas. Door het enthousiasme van de deelnemers van vorig jaar hebben we besloten het volgend jaar opnieuw te organiseren. Alle deelnemers van vorig jaar hebben namelijk aangegeven er volgend jaar weer bij te zijn! We hopen dus dat het deelnemersaantal zal groeien”, aldus Ger Smedts.

Aanmelden kan door het sturen van een email naar penningmeester@menverenigingpeelenmaas.nl

Klik hier voor meer informatie

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.