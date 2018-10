Wedstrijd 11 november in Barsingerhorn afgelast

In het nieuwe jaar staan er wel een aantal menwedstrijden op de kalender: 20 januari een vaardigheidswedstrijd. En op 17 februari en 17 maart een dressuurwedstrijd. De vereniging beschikt over een accommodatie die bij uitstek geschikt is voor indoorwedstrijden met twee rijhallen van respectievelijk 30×60 meter en 20×40 meter. De vereniging nodigt menners van harte uit om zich in te schrijven.

NH cup

Dit jaar is er nog wel op 20 december een minimarathon die meetelt in de competitie om de NH-cup. Daarvan is de eerste wedstrijd al in september verreden. Alle data en de spelregels van deze cup vind je op www.indoormarathon.nl