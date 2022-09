Wegens succes volgend jaar opnieuw mennen tijdens Diergeneeskunde Outdoor Event!

Dit jaar waren er meer dan 3.000 bezoekers aanwezig voor lezingen, demonstraties, rondleidingen en andere activiteiten. Er waren onder andere lezingen over lymfedrainage bij het paard en wat er in de dierenarts auto te vinden is. Door middel van workshops leerden bezoekers hoe je handig medicatie toedient bij huisdieren, hoe je de tanden van je hond kan poetsen of hoe te hechten en verband te leggen.

Een van de populairste activiteiten waren de rondleidingen door de Universiteitskliniek Gezelschapsdieren, de Universiteitskliniek Paard en over de biologische onderwijs boerderij ‘de Tolakker’. Volgend jaar verzorgt de organisatie nog meer rondleidingen, zodat iedereen eraan deel kan nemen.

Mennen