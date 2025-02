Wereldbekerfinale 2025 aanstaand weekend in Bordeaux

Drie Nederlanders, een Australiër, een Belg en een Zwitserse menner gaan komend weekend uitmaken wie de Wereldbeker 2025 wint. In de acht voorgaande kwalificatiewedstrijden behaalde Boyd Exell de meeste punten, maar zaten Bram Chardon en Dries Degrieck de Australische menner op de hielen met beiden slechts drie punten minder dan Boyd.

Boyd gaat zijn uiterste best doen om de Wereldbeker te heroveren en zijn elfde titel binnen te halen. Hij hoopt dat zijn lang dienende paard Bundy zijn honderdste FEI Driving World Cup™ – overwinning behaalt, aangezien hij sinds 2011 een steunpilaar is van het indoorteam en de Australiër heeft geholpen meer overwinningen te behalen dan wie dan ook.

Maar onderschat nooit en te nimmer vader IJsbrand Chardon in een finale. IJsbrand houdt van de spanning en is op zijn best wanneer de druk het hoogst is. Ook de ervaren Koos de Ronde weet als geen ander te pieken op het juiste moment en Jérôme Voutaz weet vriend en vijand te verrassen met zijn kleine, snelle Freibergers.

Wild card voor Benjamin Aillaud

Ook de wildcard van het gastland, Benjamin Aillaud verschijnt aan de start in Bordeaux. Hij heeft dit seizoen niet deelgenomen als gekwalificeerde atleet, maar werd wel tweede in Lyon als wildcard – deelnemer.

De parcoursbouwer is Jeroen Houterman, die dit seizoen achter de meeste parcoursen heeft gestaan. Anne-Marie Turbé keert terug als voorzitter van de jury met Camille Eslan als hoofdsteward.

Slotprogramma

Op zaterdag 8 februari wordt de eerste ronde, de warming-up, het slotstuk van de avond. Om 23.05 uur kun je de wedstrijd live aanschouwen in de arena, óf thuis op de bank met een hapje en een drankje via livestream.

De teller staat weer op nul … alle finalisten hebben gelijke kansen. De warming-up zorgt voor de startvolgorde op zondag, wanneer de finale wordt gereden om 16.45 uur. Wie verovert de Wereldbeker 2025? Aanstaande zaterdag en zondag gaan we het weten!

De wedstrijd is live te volgen via ClipMyHorse, de YouTube – pagina van FEI Driving en de FB – pagina van FEI Driving.

Klik hier voor meer informatie

Bram Chardon in 2024

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.