Wereldbekerfinale Bordeaux: Boyd Exell aan de leiding

De startvolgorde was bepaald door de Werelbeker standings na de laatste kwalificatiewedstrijd in Leipzig in januari. Omdat Benjamin Aillaud met een Wild Card deelnam, ging hij als eerst van start. Hij reed een fijne en voeiende ronde maar met zijn tijd van 170.97 en twee gevallen ballen moest hij de rest voor laten gaan.

Fouten voor Dries Degrieck en Jérôme Voutaz

Voor Jérôme Voutaz en Dries Degrieck zat het vandaag niet mee. Jérôme verloor ongeveer negen seconden nadat zijn voorpaarden bijna de poort voorbij schoten naar A in hindernis tien. Daarna viel in de wending naar C een element om en vóór en na hindernis tien viel ook nog een bal. Extra tijd dus en drie gevallen ballen bezorgen Jérôme de zesde plaats vandaag.

Ook Dries Degrieck had een kleine slordigheid bij het inrijden van hindernis tien, voor hem viel direct een bal. Daarna viel er ook voor hem een bal in de wending naar C en na hindernis tien viel een derde bal. Jammer, want met zijn tijd van 154.46 waren alleen Boyd en Bram hem sneller af!

Koos de Ronde als enige foutloos

Koos de Ronde was vandaag de enige die foutloos wist te blijven! Bij het uitrijden van hindernis vier na de F kwam zijn rechter voorpaard even heel dicht bij het hout, maar hij herstelde zich snel en maakte zijn ronde vervolgens vloeiend af. Met zijn tijd van 160.64 seconden eindigde Koos vandaag op de vierde plaats!

IJsbrand Chardon boven Bram

Na Koos was het de beurt aan IJsbrand. Voor hem viel vroeg in het parcours een bal, maar het tempo zat er goed in en ondanks dat het af en toe niet veel scheelde liet hij verder alle ballen liggen! Met zijn tijd van 155.53 seconden en de gevallen bal leek hij niet super tevreden te zijn, hij schudde met zijn hoofd nadat hij over de finish kwam. Waarschijnlijk had hij anders gereageerd als hij wist dat later op de avond alleen Boyd Exell zijn resultaat zou verbeteren!

Zoon Bram finishte namelijk met een halve strafpunt meer op de teller. Hij reed zeer sterk, snel en vloeiend en reed een tijd van 152.01 seconden, de beste tijd tot dan toe! Maar door zijn gevallen bal op poort drie én na hindernis tien eindigt hij tussen zijn vader en Koos de Ronde in het tussenklassement.

Boyd Exell vier seconden los

Laatste starter Boyd Exell wist dus wat hem te doen stond, alle anderen hadden al gereden. Toch wist ook hij niet alle ballen te laten liggen, nog voor hindernis tien had hij vier seconden extra op de teller staan, maar hij hield dit vast en noteerde de snelste tijd van de avond: 151.83 seconden. Met zijn bal erbij wist Boyd dus de nummer twee, IJsbrand Chardon, alsnog bijna vier seconden voor te blijven.

Morgen begint om 16:45 uur de tweede ronde. Dan start Boyd Exell met nul punten extra, de rest krijgt 50% van het aantal punten dat ze van Boyd eindigden vandaag, in seconden als extra tijd genoteerd. IJsbrand zal dus ongeveer twee seconden extra krijgen en voor Bram Chardon en Koos de Ronde (de nummer drie en vier) zullen dat er ongeveer 2,5 zijn.

*Fotoalbum volgt*

