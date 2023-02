Wereldbekerfinale Bordeaux: Boyd Exell op kleine voorsprong

Die formule maakt dat alle deelnemers direct voluit reden. De snelste tijd werd door Bram Chardon op de klokken gezet. Maar in de eerste marathonhindernis rolde een balletje, waardoor hij op de tweede plaats eindigde. Boyd Exell was de enige die foutloos bleef. Zijn tijd van 127,38 was een krappe seconde langzamer dan die van Bram. De Australiër had veel geluk toe hij de brug voor de tweede keer nam. Hij scheerde langs poort 11 en raakte deze nét niet.

Snelle rondes

IJsbrand Chardon eindigde vandaag als derde. Hij reed snel en vloeiend en had een balletje op poort 4 door een voetfout van één van de paarden. Koos de Ronde begon voortvarend, maar in een van de marathonhindernissen ging een element om en later viel er nog een bal. Hij kon ook niet de snelheid krijgen die zijn beide landgenoten wel hadden. Jérôme Voutaz en Dries Degrieck kwamen op vrijwel een gelijk eindresultaat uit, maar de Zwitser had een balletje meer en had dus meer snelheid.

De ontknoping

Zondagmiddag gaat Boyd Exell dus als laatste van start en moet één na laatste starter Bram Chardon zo’n anderhalve seconde goedmaken op hem om zijn titel te prolongeren. Het belooft dus een superspannende ontknoping te worden met een drive-off voor de beste drie rijders na de eerste manche. Om 16.45 uur is het zo ver. Je kunt de wedstrijd volgen via de livestream van Clipmyhorse.

