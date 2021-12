Wereldbekerfinale Leipzig 2022: Ticketverkoop van start

Het duurt nog maar een paar maanden totdat de beste vierspannen ter wereld in Leipzig gaan strijden om de Wereldbeker. De tien beste menners van het afgelopen outdoor-seizoen rijden momenteel een reeks kwalificatiewedstrijden om een ticket voor de felbegeerde finale in Leipzig te bemachtigen. De zes deelnemers met de meeste punten na de kwalificaties zullen in Leipzig aan de start verschijnen.

Vanaf 3 december kunnen mensportfans hun kaartjes voor PARTNER PFERD bestellen. Behalve bij de vierspannen wordt in Leipzig ook in de dressuur, het springen en de voltige gestreden om de eindoverwinning in de Wereldbekerwedstrijd.

De kaarten kunnen aangeschaft worden via www.partner-pferd.de.