Wereldbekerwedstrijd Bordeaux gaat niet door

Het evenement stond gepland van 3 tot 6 februari en zou de laatste kwalifcatiewedstrijd zijn voor de Wereldbekerfinale in Leipzig.

“Tot het laatste moment heeft iedereen zich ingezet om de ​​editie van 2022 door te kunnen laten gaan. We hielden rekening met alle mogelijke scenarios, waaronder een uitgestelde editie in maart. Maar het leidde helaas niet tot het resultaat dat we gehoopt hadden”, laat de organisatie weten.

Puntentelling Wereldbekerklassement

De afgelasting van Bordeaux betekent dat er dit wereldbekerseizoen slecht vier wedstrijden plaatsvonden (Lyon, Stockholm, Geneve en London). In december maakten we bekend dat de FEI voor verschillende scenarios verschillende puntentellingen heeft.

Omdat er nu vier kwalificatiewedstrijden zijn verreden, telt het beste resultaat van iedere deelnemer voor kwalificatie voor de finale in Leipzig. Mocht de finale worden geannuleerd, dan vervalt het volledige Wereldbekerseizoen.

Klik hier de FEI puntentelling