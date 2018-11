Wereldruiterspelen voorlopig van de baan

De WK’s dressuur en para dressuur moeten in elk geval gecombineerd worden. Volgens de FEI betekent dit zeker niet het einde van de Wereldruiterspelen en bids voor de organisatie van alle zeven disciplines in 2022 en 2026 maken zeker een kans. De FEI vindt het echter van het grootste belang dat de WK’s 2022 in de Olympische en Paralympische disciplines zeker worden gesteld in verband met de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs 2024.

Kandidaten voor de organisatie van de diverse WK’s kunnen zich tot eind februari 2019 melden bij de FEI. Tijdens de General Assembly in 2019 worden de WK’s dan toegewezen.

De Europese kampioenschappen 2021 worden toegewezen tijdens het FEI Sports Forum in april 2019. De Wereldbekerfinales 2022, 2023 en 204 en de EK’s 2023 worden in november 2019 beslist.

