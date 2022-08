Wereldtop vierspannen wederom aanwezig bij Indoor Zwartewaal

Gastheer Koos de Ronde legt uit waarom: “In de winter organiseren we sinds 2007 indoor evenementen. Je kan jezelf én je paarden pas voorbereiden op de wereldbekerwedstrijden als je tegen de top rijdt in een sfeervolle baan met veel publiek en muziek. In 2016 heb ik daarom voor het eerst mijn collega’s uitgenodigd om naar Zwartewaal te komen vóór het seizoen begon. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een super gaaf evenement.”

Vorig jaar was de eerste lustrum. Toen gingen er maar liefst acht van de tien beste vierspannen ter wereld van start. Voor dit jaar hebben al zes vierspanmenners zich aangemeld, waaronder Europees kampioen Bram Chardon, de Amerikaan Chester Weber en de Belgische topmenners Dries Degrieck en Glenn Geerts. Alleen regerend wereldkampioen Boyd Exell heeft half oktober buitenlandse verplichtingen. Ook Koos de Ronde heeft zich gekwalificeerd voor het wereldbekercircuit en zal op 15 oktober de puntjes op de i willen zetten in de voorbereiding van zijn indoorspan Lipizaners.

Niet alleen de beste vierspannen zullen hun opwachting maken, ook de tweespantop is goed vertegenwoordigd met onder andere Nederlands kampioen Ewoud Boom.

Voor iedereen

Naast de twee- en vierspannen staat de hele dag in het teken van de mensport. Iedereen kan meedoen, geroutineerd of beginner, met of zonder startpas en in alle gangbare rubrieken: paarden en pony’s, enkel-, twee- en vierspannen. Ook voor de jeugdmenners is er ruimte in het programma. “Vorig jaar hadden we een vol deelnemersveld, mocht dat dit jaar weer zo zijn, dan zullen we waarschijnlijk de enkelspan rubrieken op vrijdagavond laten rijden. We kennen dit jaar voor het eerst aan alle rubrieken prijzengeld toe. Het wordt een feestje voor iedereen en daarmee bedoel ik niet alleen wat sport betreft. Op zaterdagavond is er namelijk ook een gezellig feest met muziek”, aldus De Ronde.

Stal De Ronde organiseert deze winter drie indoorwedstrijden voor enkel-, twee- en vierspannen in Zwartewaal. Ook de jeugd is van harte welkom. De data deze winter zijn:

Indoor Zwartewaal