Wereldtoppers tijdens “Bathmen te Paard”

Tijdens het dagprogramma in ’t Ruiterkamp gaan de regionale menners met elkaar de sportieve strijd aan in de klassen enkelspan pony, enkelspan paard en tweespan pony’s.

Vanaf 19 uur verschijnen de internationale deelnemers aan de start in de klassen tweespan paarden, vierspan paarden en vierspan pony’s.

Het is de organisatie dit jaar weer gelukt om een prachtig deelnemersveld binnen te halen, dat garant staat voor een avond vol spektakel, sportiviteit en gezelligheid.

Publiek is van harte welkom, toegang en parkeren zijn gratis.

