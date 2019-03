West organiseert dressuurclinics met Leonne van Gestel

De eerste clinic is op donderdag 25 april bij PSV Westland in Maasdijk. De tweede clinic is op woensdag 1 mei bij de Beemsterruiters in Middenbeemster. Op beide dagen zijn de lessen van 15.00– 21.00 uur. De instructie is groepjes van 2 menner en duurt 45 minuten per groepje. Voor alle deelnemers is er een headset beschikbaar. De kosten voor deelname bedragen 25 euro per deelnemer, te voldoen op de dag zelf. Inschrijven kan d.m.v. een email naar: mendistrictwest@live.nl. Met vermelding van spansoort en de klasse waarin je je aanspanning uitbrengt. Let op: deelname aan de lessen is alleen voor leden van Mendistrict West.