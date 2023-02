Westelijk Districtskampioenschap samengesteld dit jaar in Neerijnen

Na het wegvallen van de wedstrijd in Blaricum heeft het bestuur van District West gekeken naar mogelijkheden om toch het samengesteld districtskampioenschap te kunnen houden. De kampioenen in de klassen L en M plaatsen zich immers rechtstreeks voor het KNHS kampioenschap.

Niets te kiezen

Voor de districtskampioenschappen samengesteld wordt altijd aangesloten bij een bestaande wedstrijd op de kalender, maar voor West was er niets te kiezen. De enige samengestelde menwedstrijd in district West is de wedstrijd op Texel, begin september. Deze organisatie was zeker bereid om het kampioenschap te laten verrijden. Maar er waren ook een aantal bezwaren. Deelnemers die het kampioenschap willen rijden worden dan geconfronteerd met extra kosten vanwege de bootovertocht. En daarnaast is de wedstrijd laat in het seizoen, twee weken voor het KNHS kampioenschap.

Neerijnen mooi alternatief

De organisatie van de wedstrijd in Neerijnen bleek bereid om West plaats te bieden voor hun kampioenschap. De wedstrijd vindt op de gebruikelijke wijze plaats. Naast het gewone wedstrijdklassement wordt voor de deelnemers uit West ook een kampioenschapsklassement opgemaakt.

SWM Neerijnen en het Westelijk kampioenschap staan op 18 en 19 augustus op de kalender. De inschrijving is gewoon via MijnKNHS. Wie uitkomt voor West en deelneemt aan het kampioenschap moet dat zelf bij de inschrijving vermelden.

