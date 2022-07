Westelijke titels verdeeld

De organisatie had hun terrein er prachtig bij liggen met vier mooie dressuurringen en een vaardigheidsparcours op de zandpiste. De dressuurterreinen waren super vlak en er was veel ruimte om los te rijden. Met een warm zonnetje en een beetje wind uit de polder waren de omstandigheden ronduit ideaal.

Selectief parcours

Parcoursbouwer Govert de Koning had een selectieve vaardigheid gebouwd waarin de menners er flink voor moesten rijden. De vaardigheid werd door 12 combinaties foutloos gereden. Er moest aanvallend gereden worden om foutloos en binnen de tijd te finishen. Dit leverde een mooie spannende wedstrijd op. Op ééntje na waren de kampioenen allemaal foutloos en in een aantal rubrieken was er een spannende barrage.

Mooie dressuurscores

Ellen Wijdenes pakte de enkelspan pony’s zowel in de B als in de M-klasse het kampioenschap met in beide rubrieken een score van ruim 67%. Ze werd kampioen met haar pony’s Polhaar Golden Gemma (B) en Wrental Red Fox (M). Kim van Wijk werd kampioen in de klasse B enkelspan paard met de imposante Elkupe-H met een score van 68%. In de klasse Z paarden reed Renate Röling met haar mooie Fries Oukje fan it Hiem DL, waar ze vorig jaar mee Hippiade kampioen klasse M was, een prachtige proef met een score van 67%. Daarmee pakte ze de titel. Een dolgelukkige Nicole Verburg reed Flynn overtuigend naar de titel in de klasse M.

Klik hier voor alle uitslagen

