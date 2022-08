Wierden: Hammink, Hendriks en Schuiling kampioen

De enkelspannen paard hadden hun laatste observatiewedstrijd. Saskia Siebers kwam, zag en overwon. Vandaag in de vaardigheid liet ze alle balletjes liggen en won ze met alleen enkele tijdfouten. De tijd was de scherprechter, want er werden heel veel tijdfouten gemaakt. Marijke Hammink was de enige in het hele deelnemersveld die foutloos binnen de tijd reed.

Lekker actief

Hammink pakte vandaag voor de vierde keer de nationale titel en is er dolblij mee. Ze begon de wedstrijd op achterstand, want Jan de Boer reed de winnende dressuurproef. “Mijn dressuur liep niet zo fijn als in Oirschot”, zegt ze daar over. “Ik had bijvoorbeeld een keer een galopsprongetje.” In de marathon gisteren leek ze ontketend en gebrand om haar achterstand in te halen. “Ik ben gewoon lekker actief begonnen”, reageert ze nuchter. “Dat pakte goed uit. De hindernissen waren zwaar, maar de pony’s bleven goed werken.” Na die superieure marathon stond ze gisteren weer op kop, maar de vaardigheid was pittig. “Ik zag hoe het ging bij de enkel- en tweespannen en dacht ‘we gaan die tijd nooit redden’. Saskia Siebers reed bij de enkelspan paarden heel kort en dat leek de beste tactiek. Toen ik reed liep de klok niet mee, dus ik kon tussendoor niet kijken of ik snel genoeg was. Ik heb dus maar zo vlot mogelijk gereden en we finishten ruim binnen de tijd.”

Marijke in actie in de marathon in Wierden

Winterstop

Daarmee was het goud binnen. Jan de Boer haalde de toegestane tijd niet en reed er 1 balletje af. Maar zijn zilveren medaille kwam daarmee niet in gevaar. De strijd om het brons ging tussen Hendrik Jan Beekhuiszen en Joey van der Ham. Joey reed een betere vaardigheid, maar Hendrik Jan kon nipt het podium halen, hij had in het eindklassement 0,2 (!) strafpunt minder dan Joey. Kampioen Marijke Hammink is zeer tevreden. “Het was een mooie wedstrijd. Heel fijn dat alles in de ochtend kon worden verreden met deze temperaturen. Mijn pony’s hebben het goed gedaan en mogen nu gaan genieten van de winterstop.”

Spannende tweespanontknoping

Bij de tweespannen stond het in de top van het klassement dicht bij elkaar. Er vielen best wat ballen en niemand slaagde erin de toegestane tijd te halen. Klassementsleider Cas Hendriks ging als laatste van start met zijn schimmeltjes. “Ik had goed losgereden”, vertelt hij. “Het was spannend, maar voor mij maakte iedereen al fouten, dus ik had wat meer marge. Vanaf poort 1 had ik het goede gevoel. Dat ik een balletje afreed op poort 16 wist ik niet. Ik wist dat ik goed in de tijd zat. De laatste poort was een oxer en ik zei nog tegen mezelf ‘rustig blijven’, maar ik zette toch meteen al aan waardoor ik daar een bal afreed.” Maar die 2 ballen en 1,29 voor tijd waren genoeg om de vaardigheid te winnen en nog belangrijker de titel. Voor het laatst stond Cas in 2016 en 2017 op het hoogste treetje op het NK, dus deze gouden medaille is heel welkom. “Het werd wel eens tijd,” lacht hij. Het zilver ging naar Melanie van de Bunt en het brons was voor Larissa Reints, die dat vooraf vast niet had durven dromen.

De marathon was pittig, maar met de winst in dressuur en vaardigheid was het goud voor Cas Hendriks

Zowie wordt kampioen in opleidingswedstrijd

Ook bij de enkelspannen waren de onderlinge verschillen in het tussenklassement maar klein. De tijd was de grootste scherprechter in vaardigheidsproef, maar er rolden ook nog wel wat ballen van de kegels. Anniek Schuiling won het slotonderdeel. Ze liet alle balletjes liggen en kreeg iets meer dan 5 strafpunten voor tijdsoverschrijding. Dat mooie resultaat bracht haar naar de titel. “Dat had ik echt niet verwacht!”, straalt de kersverse kampioene. “Ik ging gewoon weer voor een fijne opleidingswedstrijd voor mijn pony.” Die pony is de 7-jarige Zowie. Vorig jaar is Anniek heel rustig met haar begonnen in de klasse M en dit seizoen stapten ze over naar de klasse Z. Wierden was de 5e wedstrijd in die klasse voor de combinatie. Al vanaf haar 3e jaar is Zowie in Anniek’s bezit. Ze vond de pony op Marktplaats. Een advertentie met 1 foto trok haar aandacht, ze ging (zonder al te hoge verwachtingen) kijken en was gelijk verliefd op de pony. “Ik heb haar zelf helemaal opgeleid. Zowel onder het zadel als voor de wagen. Ik heb een enorme klik met haar. Ze is zo makkelijk en zo lief! Ze is heel werkwillig en wordt boos als iets niet lukt. Vandaag was ze helemaal van mij, zo gefocussed en ze wilde zo graag!” Ook in de marathon ging het geweldig. “Ik wilde haar eens proberen op een ander bitje, een gewone trens. Gewoon eens kijken hoe ze het accepteert, waarbij ze het zelf moest aangeven. Maar vanaf hindernis 2 pakte het fantastisch uit. Het was zo bijzonder hoe ze dat oppakte en ongekend hoe ze bleef werken!” Of de plannen veranderen na dit succes? “We gaan gewoon verder met opleiden en haar niet over de top jagen. Ze moet nog langer mee en ik wil nog heel lang plezier van haar hebben. Nu hebben we een wedstrijdstop gepland.” Het kampioensfeest met familie en vrienden is in volle gang als we Anniek spreken. “Toen we thuiskwamen was hier alles versierd en werden we opgewacht door vrienden. Zo gaaf!”

Het zilver bij de enkelspannen ging naar dressuurwinnares Marloes van ’t Veld en Henk Radstake bemachtigde het brons.

Klik hier voor alle uitslagen

Anniek met Zowie in de waterhindernis

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.