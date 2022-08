Wierden: marathon zwaarder dan het lijkt

De zanderige bodem werd door de droogte flink stuk gereden. Veel menners merkten dat de pony’s en paarden enthousiast de hindernissen invlogen, maar dat het door de zware ondergrond in de wendingen niet meeviel om het tempo hoog te houden.

Puzzel

Chantalle Boogaarts ging als eerste van start. In vier hindernissen was zij met Dion de snelste van de pony enkelspannen. Ze won de marathon en staat nu nipt aan de leiding in het klassement. “Vandaag ben ik zielsgelukkig”, straalt ze. “Het hele jaar ben ik met mijn pony aan het puzzelen. Ik had nu tegen mezelf gezegd: ‘misschien moet je maar eens echt een wedstrijd rijden’. En dat werkt! Hij wil zo werken en is zooo fanatiek. Dit is echt een pony waar ik grote verwachtingen van heb. En het is de eerste pony die ik zelf opleid. Het is een uitdagende puzzel.” Het is voor Chantalle vooral genieten van deze dag. “Van de vaardigheid verwacht ik niet veel. Ik zal heus niet ineens dubbel nul rijden”, is ze realistisch. De onderlinge verschillen in het klassement zijn erg klein en de top 4 zit binnen een bal. Dressuurwinnares Marloes van ’t Veld was 10e in de marathon en is een plaatsje gezakt in het klassement. Marije Willemsen klom dankzij een sterke marathon naar plaats 3 in de tussenstand.

Aanvallen

Bij de ponytweespannen sloeg jeugdtalent Larissa Reints haar slag. Net als Chantalle was ze in 4 hindernissen het snelst en won de marathon. Hierdoor sprong ze naar plaats 6 in het klassement. Ook Sietske Flobbe was ontketend. Ze reed in 3 hindernissen de snelste tijd en werd tweede in haar favoriete onderdeel. Dressuurwinnaar Cas Hendriks heeft de leiding in het klassement vastgehouden. Hij is blij met zijn mooie score. “De dressuur ging inderdaad vrij goed”, vertelt hij. “Voor mijn gevoel ging het minder dan hoe de mensen van de kant het zagen. In de marathon had ik toch wel wat last van de zware bodem. De boshindernis was helemaal kapot gereden en dat in combinatie met het warme weer, maakte het tot een zware marathon. In de waterhindernis kwamen de pony’s kwamen wat terug op het water. Maar hindernis 2 liep lekker. Die was op gras. Ik kon daar heel mooi vloeiend voltes rijden en dat voelde goed.” Ook bij de tweespannen staat iedereen in het klassement dicht op elkaar, zeker in de top 4. Er kan dus nog veel gebeuren. “Er staat een mooi vaardigheidsparcours”, vertelt Cas. “Het lijkt me alleen wel wat kort gemeten. Verder zitten er ook een paar technische dingen in.” Natuurlijk hoopt Cas op een medaille morgen, maar het wordt nog heel spannend. Gevraagd naar zijn tactiek zegt hij: “Ik ga aanvallend rijden en de lessen uit de training neem ik daar in mee.”

Hammink superieur

Bij de vierspannen was Marijke Hammink ongenaakbaar in de marathon. In elke hindernis snoepte ze enkele seconden af van de tijden van Jan de Boer, die ook sterk reed. Marijke was in alle hindernissen het snelst en won. Daarmee passeerde ze Jan de Boer in het klassement en staat op ruim een balletje voorsprong.

Bij de enkelspannen paard won Eline Houterman met Flow de marathon. In 5 hindernissen troefde ze de concurrentie af met de snelste tijd. Ook Frank van der Doelen was goed op dreef in de marathon., hij werd daarin 2e. Klassementsleider Saskia Siebers had een gretige Axel voor de wagen en boekte het 4e marathonresultaat. Ze staat nog met een flinke voorsprong op kop in het klassement.

Morgen start de vaardigheid al om 8.00 uur vanwege de voorspelde temperaturen.

Klik hier voor alle resultaten en de startlijsten

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.