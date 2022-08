Wierden: verrassende dressuurwinnaars bij NK ponymennen

Het werd een uitslag met verrassingen, want het zijn niet de gebruikelijke koplopers die leiden na de eerste dag. Voor Marloes van ’t Veld werd het een super begin van haar wedstrijd in de enkelspanrubriek. Ze reed haar dappere pony Brandon naar 45,76 en dat was goed voor de overwinning. De dressuurwinnaar van de internationale wedstrijd in Oirschot, Henk Radstake, moest genoegen nemen met de tweede plaats. Hij scoorde met de opvallende Romero 48,32.

Henk Radstake werd tweede (foto Facebook privébezit)

Dressuurwinst voor Cas Hendriks

Bij de tweespannen schreef Cas Hendriks de dressuur op zijn naam. Het jurycorps beoordeelde zijn proef unaniem als eerste. Hij leidt met 44,44. Titelverdedigster Melanie van de Bunt staat tweede met 48,25. Ze is dit seizoen andere pony’s aan het inpassen en voor dit span is het de vijfde wedstrijd. Op haar facebookpagina laat ze weten tevreden te zijn, maar dat de proef wat aan de tamme kant was.

Flinke voorsprong

In de vierspanrubriek was het dit keer niet Marijke Hammink die won. Jan de Boer bleef haar met iets meer dan een punt voor en won met 40,25. Hammink en De Boer hebben een flinke voorsprong op hun overige concurrenten. Die staan allemaal op 50 of meer strafpunten.

Bij de enkelspannen paard reed Saskia Siebers Axel naar de overwinning. Zij staat op een straatlengte voorsprong met een score van 38,40. Eline Houterman volgt als tweede met 51,73.

Morgen begint de 8 hindernissen tellende marathon al vroeg om 8.00 uur. Zo kan ook dit onderdeel worden verreden voordat het te warm is.

