Wijziging basisvaccinatie Influenza vanaf 2022

Tot 2022 bestond de basisvaccinatie Influenza voor veulens uit twee entingen, waarbij tussen de entingen minimaal drie weken en maximaal drie maanden tijd moest zitten. Daar wordt nu een derde enting aan toegevoegd, die maximaal zes maanden na de tweede enting gegeven moet worden.

Gaat het om een volwassen paard/pony? Dan kan er na de tweede enting al gestart worden op KNHS-wedstrijden.

Geboren in 2021 of ouder

Het gewijzigde vaccinatiebeleid wordt opgenomen in het algemeen wedstrijdreglement van de KNHS. Voor alle paarden en pony’s die in 2021 of eerder geboren zijn verandert er niets. Om aan een wedstrijd deel te kunnen nemen moeten zij gewoon twee basisvaccinaties Influenza in hun paspoort hebben staan.

Bron: KNHS